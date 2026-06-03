Раскрыты характеристики флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro

Еще не представленный смартфон Xiaomi 18 Pro получит компактный корпус, большой аккумулятор и продвинутую систему камер. Об этом сообщает GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно утечке, флагманский смартфон Xiaomi оснастят плоским дисплеем диагональю 6,4 дюйма с 2K-разрешением и соотношением сторон 19,5:9. Среди особенностей экрана называются сверхтонкие рамки и увеличенные скругления углов корпуса.

Одним из ключевых нововведений может стать камера с двумя 200-мегапиксельными сенсорами. Также смартфону приписывают кремниевый аккумулятор нового поколения емкостью не менее 7000 мАч.

Кроме того, Xiaomi может тестировать возможность запуска приложений с поддержкой искусственного интеллекта на дополнительных экранах устройств. Нововведение может появиться как в Xiaomi 18 Pro, так и в следующем поколении складного смартфона компании, которое предварительно фигурирует под названием Xiaomi 18 Fold.

Официальная презентация линейки Xiaomi 18 ожидается осенью 2026 года. По слухам, компания выпустит сначала Pro-версии, а базовые модели отложит до начала 2027 года. Аналогичного плана якобы придерживается Apple с серией iPhone 18.