В Баку откроется групповая выставка юных художников Tiny Worlds

В Leyla Khazari Art Gallery в Баку, 9 июня в 18.30, откроется групповая выставка юных художников Tiny Worlds, сообщила Trend Life организатор проекта, художница Саялы Мамедова, передает Day.Az.

Проект объединяет работы детей и подростков, созданные на основе личных воспоминаний, мечтаний, размышлений о будущем, любимой еде и скрытых посланий. Каждая работа становится отражением индивидуального восприятия мира и способом рассказать историю через искусство.

Выставка Tiny Worlds - это возможность взглянуть на мир глазами нового поколения художников и увидеть, как через творчество рождаются искренние и неожиданные высказывания о жизни, мечтах и человеческих чувствах.

"Несмотря на небольшой формат картин, выставка затрагивает темы, близкие каждому человеку. Многие произведения наполнены символами и деталями, которые зрителю предлагается интерпретировать самостоятельно", - отметила Саялы Мамедова, работающая с детьми и взрослыми с 2016 года.

Особое внимание в своей практике художница уделяет развитию самостоятельного мышления, творческой свободы и индивидуального художественного языка.

Выставка пройдет в Leyla Khazari Art Gallery по 11 июня.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.