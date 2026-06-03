https://news.day.az/world/1838990.html Арестован один из главных соратников Карапетяна Суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста в отношении Алика Алексаняна - одного из ближайших соратников лидера блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ему предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в особо крупном размере и подкупе избирателей.
Арестован один из главных соратников Карапетяна
Суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста в отношении Алика Алексаняна - одного из ближайших соратников лидера блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ему предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в особо крупном размере и подкупе избирателей.
О задержании Алексаняна стало известно 2 июня. Согласно версии следствия, будучи учредителем и исполнительным директором общественного движения "По-своему", Алексанян с октября 2025 по март 2026 гг. получил от фонда "Ташир" (владельцем является Самвел Карапетян) около $4,4 млн и €230.000 в качестве "подарка и займа".
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