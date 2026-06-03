Шара Буллет рассчитывает на поддержку азербайджанских болельщиков в UFC

В Азербайджане - моя родная публика. Люди здесь, как и на всем Кавказе, будут болеть за меня.

Как передает Day.Az, об этом заявил Шарабутдин "Шара Буллет" Магомедов, который 27 июня сразится в соглавном событии турнира UFC FIGHT NIGHT: FIZIEV vs TORRES против бразильца Мишеля Перейры.

"Я готов к бою в Баку. К 27 июня буду в отличной форме. В таком случае мне ничто не помешает одержать яркую победу в Азербайджане. Я считаю, что в Азербайджане - моя родная публика. Люди здесь, как и на всем Кавказе, будут болеть за меня. Я - пират Каспийского моря.

Хочу пригласить на арену всех болельщиков, которые поддерживают меня. Прошу всех заполнить Национальную гимнастическую арену, и вместе мы обязательно победим.

Когда в прошлом году стало известно, что турнир UFC пройдет в Азербайджане, я находился на сборах в Дагестане. Первым делом позвонил своему менеджеру и попросил организовать мне бой в Баку. Это ведь совсем рядом. Тогда не получилось, но я рад, что все удалось сейчас", - сказал он.

Также Магомедов выразил уверенность, что в этот раз турнир получится еще более зрелищным.

"В Азербайджане уже стало больше опыта в организации таких событий. Я ожидаю очень яркий турнир. Большинство бойцов, которые выступят в Баку, предпочитают драться в стойке. В главном бою выступит Рафаэль Физиев - а это значит, что зрителей ждет настоящее шоу. Я ожидаю, что 27 июня в Национальной гимнастической арене фанаты будут горячо поддерживать меня. Поэтому для меня важно не потерять хладнокровие и не бросаться безрассудно вперед, а придерживаться плана на бой. Я должен драться умно и при этом радовать публику", - сказал он.

Он отметил, что всегда старается завершить бой досрочно.

"Такую же цель ставлю перед собой и сейчас. Большинство моих поединков заканчивались досрочно. Хочу сделать так, чтобы мой соперник не смог стоять на ногах в момент объявления победителя. Я тренировался с азербайджанскими бойцами. Мы часто работали вместе в Таиланде, поддерживаем друг друга. Азербайджанский боец Аловсат Мамиев - мой друг и товарищ. Мы вместе начинали путь в ММА. Меня многое связывает с азербайджанцами в спорте. В этом и заключается красота спорта", - сказал он.