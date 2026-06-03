https://news.day.az/politics/1838972.html Названо место проведения 17-й Межправкомиссии Азербайджан-Беларусь 17-е заседание Межправительственной комиссии Азербайджан - Беларусь пройдет в Баку. Как передает Day.Az, договоренность об этом была достигнута в рамках 16-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь в Минске.
Названо место проведения 17-й Межправкомиссии Азербайджан-Беларусь
17-е заседание Межправительственной комиссии Азербайджан - Беларусь пройдет в Баку.
Как передает Day.Az, договоренность об этом была достигнута в рамках 16-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь в Минске.
Заседание возглавили заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич.
Так, по итогам заседания была достигнута договоренность о проведении следующего, 17-го заседания Межправительственной комиссии Азербайджан - Беларусь в 2027 году в городе Баку.
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