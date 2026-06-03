https://news.day.az/sport/1839071.html В Баку пройдет первенство Азербайджана по легкой атлетике 5-6 июня в Баку состоится первенство Азербайджана по легкой атлетике среди спортсменов 2009-2010 годов рождения. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Азербайджана, соревнования будут организованы совместно с Министерством молодежи и спорта. Старт состязаниям будет дан в 15:30.
В Баку пройдет первенство Азербайджана по легкой атлетике
5-6 июня в Баку состоится первенство Азербайджана по легкой атлетике среди спортсменов 2009-2010 годов рождения.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Азербайджана, соревнования будут организованы совместно с Министерством молодежи и спорта.
Старт состязаниям будет дан в 15:30.
Первенство пройдет на стадионе Спортивной академии Азербайджана, а также на базе Федерации легкой атлетики по метательным дисциплинам.
Ожидается, что в турнире примут участие сильнейшие юные легкоатлеты страны.
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