ИИ поможет прогнозировать здоровье населения Азербайджана

"Медицинская цифровая система-двойник" - это централизованная цифровая платформа, обеспечивающая сбор и обработку информации о состоянии здоровья граждан Азербайджана через единые электронные реестры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в своем выступлении на презентации "Медицинской цифровой системы-двойника".

По его словам, данные реестры гарантируют хранение показателей здоровья граждан, результатов лечения, вакцинации, лабораторных исследований, рецептов и иных медицинских сведений в единой структуре, а также стандартизированный обмен этой информацией между учреждениями здравоохранения.

"Сбор данных в едином информационном пространстве позволит проводить углубленный анализ с использованием искусственного интеллекта, прогнозировать состояние здоровья населения, централизованно управлять кризисными ситуациями и вырабатывать будущие стратегии в сфере здравоохранения. Для обеспечения целостности информации в цифровой правительственной среде будет налажена интеграция медицинских данных с другими государственными информационными системами, включая финансовые", - отметил министр.