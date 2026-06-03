Во сколько оценивается потенциал крышной солнечной энергетики в Азербайджане?

В Азербайджане представлен анализ потенциала распределeнной солнечной энергетики и крышной солнечной энергетики (rooftop solar), согласно которому технический потенциал солнечных установок на крышах оценивается примерно в 9,4 ГВт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Джавид Абдуллаев на панельной дискуссии, проходящей в рамках 31-й Международной выставки "Нефть и Газ Каспия".

Д.Абдуллаев подчеркнул, что помимо крупных проектов солнечной и ветровой энергетики, важную роль играет развитие распределённой генерации, включая rooftop solar, а также участие домохозяйств, бизнеса и муниципалитетов в энергетическом переходе.

Он отметил, что во всём мире rooftop solar рассматривается как инструмент повышения энергетической безопасности, снижения нагрузки на сети и стимулирования инвестиций и занятости, и подчеркнул, что в Азербайджане этот потенциал пока используется не в полной мере.

"В рамках представленного исследования с применением спутниковых данных и геопространственных технологий был оценён потенциал солнечных установок на крышах в девяти стратегически важных городах страны.

Согласно результатам, технический потенциал rooftop solar составляет около 9,4 ГВт, а потенциальная годовая выработка - более 11,8 ТВт⋅ч чистой электроэнергии", - сказал он.

По его словам, результаты исследования предназначены не только для оценки потенциала, но и для формирования политических решений, инвестиционных механизмов, снижения рыночных рисков и развития бизнес-моделей, включая механизмы энергетических сервисных компаний (ESCO).

Джавид Абдуллаев также подчеркнул, что энергетический переход является не только технологическим процессом, но и возможностью для развития экономики, создания новых отраслей и повышения качества жизни.