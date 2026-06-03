Аббас Аббасов о последствиях событий в Амритсаре для политики репрессий

События в Амритсаре 1984 года отражали реальное отношение и подход к этническим меньшинствам в Индии и стали поворотным моментом в политике репрессий и дискриминации этнических меньшинств в Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов в рамках международной конференции на тему "Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида", прошедшей в Бакинском государственном университете.

По словам исполнительного директора, после этих событий, к сожалению, около 5 миллионов членов сикхской общины были вынуждены покинуть страну. Они создали крупные диаспоральные организации в США, Великобритании и Канаде и начали свою легитимную борьбу:

Впоследствии политика репрессий и дискриминации стала применяться правительством Индии и за пределами страны. К сожалению, вместо диалога и переговоров был выбран путь транснациональных репрессий в отношении сикхской общины. Позднее этот подход начал распространяться и на другие этнические меньшинства, а также представителей низших каст".

А.Аббасов добавил, что новый подписанный Меморандум между Международной федерацией сикхов и Бакинской инициативной группой будет регулировать отношения, устанавливаемые на академическом уровне.

"Сотрудничество в области защиты прав этнических меньшинств не должно ограничиваться только политической и экономической сферами. Это сотрудничество должно развиваться и в сфере науки, образования и академической деятельности. Именно поэтому мы еще больше укрепим нашу деятельность на академическом уровне посредством этого меморандума".

А.Аббасов напомнил, что с 2026 года были установлены первоначальные контакты с общиной далитов и проведены первые обсуждения.

"В ближайшие месяцы мы представим общественности наши совместные проекты с общиной далитов. Далиты также являются группой, подвергающейся дискриминации по этническому и социальному признаку. К сожалению, они уже много лет сталкиваются с репрессиями и дискриминацией. Их численность составляет около 320 миллионов. Несмотря на это, правительство Индии и сегодня применяет к ним дискриминационные и репрессивные меры".