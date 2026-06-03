Формируется новая правовая база Великого возвращения

В Азербайджане формируется новая законодательная база Великого возвращения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета Захид Орудж на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, правам человека, а также правовой политике и государственному строительству.

"Принятые Милли Меджлисом за 35 лет независимости акты о беженцах и переселенцах уходят в историю, и пишутся новые законы Великого возвращения. Нынешний акт, занимающий исключительное место в жизни парламента, в будущем станет славной страницей в истории нашего народа и государства. Потому что законы Великого возвращения - это главная национальная идея, показывающая, что эпоха поражения, оккупации и переселенчества закончилась и начался победный Столетний век", - сказал он.

Он отметил, что благодаря изменению Жилищного кодекса, жилые помещения, включенные в создаваемый "Фонд постоянного расселения на освобожденных от оккупации территориях", будут передаваться гражданам не на основе договора аренды, а на праве собственности.

Изменением в закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев" четко определяется юридически, что лицо утрачивает статус, если оно получает новое жилое помещение вместо прежнего места жительства на освобожденной от оккупации территории или отказывается от такой возможности.

Изменение же в закон "О социальной защите вынужденных переселенцев" уточняет, что меры социальной защиты продолжаются в течение трех лет. Исчисление этого срока начнется со дня утраты статуса. Важны также переходные положения. Вынужденные переселенцы, уже получившие жилье на новых территориях до вступления закона в силу, также смогут воспользоваться предлагаемыми правовыми льготами. Закон объединяет память о родном крае, социальную защиту, экономическое развитие и национальное возрождение в единых правовых рамках.

Председатель комитета отметил, что граждане Азербайджана, которых на протяжении тридцати лет в различных трибуналах мира представляли как "беженцев", "вынужденных переселенцев", "изгнанников", с сегодняшнего дня обретают новый правовой статус. Они больше не люди, получающие помощь, а представители победившего народа, являющиеся хозяевами своей земли, своего дома и своего будущего.