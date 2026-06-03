Бакинская инициативная группа (БИГ) и Международная федерация сикхов подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ был подписан по итогам международной конференции на тему "Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида".

Целью является создание основы для сотрудничества между сторонами в области академических, исторических и культурных исследований, с особым вниманием к историческим контактам и культурному взаимодействию.

В этих рамках стороны могут изучать исторические источники, научные материалы и культурные свидетельства, касающиеся присутствия сикхских путешественников, купцов и религиозных деятелей в регионе, включая вопросы, связанные с храмом Атешгях и более широким историческим контекстом межкультурного обмена.

Данное сотрудничество направлено на поощрение научного диалога, объективных исследований, культурного взаимопонимания и сохранение исторической памяти.