Mansory выпустил золотой Mercedes G-Class с мощным мотором. Известное тюнинг-ателье Mansory вновь шокирует публику, на этот раз - невероятно "богатым" проектом на базе Mercedes-AMG G 63. Новинка, получившая негласное название "золото Форта Нокс", представляет собой внедорожник, практически полностью окрашенный в матовый золотой цвет, сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Судя по всему, для дизайнеров Mansory не осталось ни одной детали, которую не следовало бы покрыть "золотом". В такой оттенок выкрашены не только кузовные панели, но и решетка радиатора, воздухозаборники, передний сплиттер, капот, расширители колесных арок, боковые подножки и даже кованые диски. Завершают "золотую" тему уникальные патрубки выхлопной системы.

Под капотом тоже произошли изменения. Штатный 4,0-литровый битурбо мотор V8 форсировали до 720 л.с (в оригинале - 585 л.с.) и 1000 Нм крутящего момента. Об этом говорит значок "P720" на кузове.

Вопреки ожиданиям, салон выполнен в более сдержанных тонах - отделан бежевой кожей. Впрочем, без фирменных "кричащих" штрихов Mansory не обошлось: в автомобиле появилась светодиодная "звездная" обивка потолка, подсветка дверных панелей и странное решение - кнопка запуска двигателя, переехавшая на потолок.