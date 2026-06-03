Хорошая новость для владельцев квартир

В последнее время одной из самых обсуждаемых среди жильцов многоквартирных зданий тем стал ежемесячный сбор так называемой комендантской платы, рассчитываемой исходя из площади квартиры.

Может ли, согласно законодательству, с владельцев квартир ежемесячно взиматься комендантская плата или плата за коммунальные услуги в расчете на каждый квадратный метр жилья?

Как сообщает Day.Az, в беседе с Globalinfo.az адвокат Рамиль Сулейманов заявил, что основным документом в вопросах коммунального обслуживания является договор, заключаемый между жильцами и жилищно-строительным кооперативом (ЖСК) или обществом с ограниченной ответственностью (ООО), управляющим зданием.

"Сторона, оказывающая услуги, определяет и представляет тарифы на обслуживание, а жильцы, подписывая договор, соглашаются с его условиями, в том числе с установленной стоимостью услуг", - отметил он.

По словам адвоката, если жильцов не устраивают предлагаемые тарифы, они могут либо отказаться от подписания договора, либо подписать его, указав свои замечания и предложения.

"Кроме того, если жильцы не согласны с тарифами, установленными руководством здания, они могут в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Азербайджанской Республики создать юридическое лицо и самостоятельно осуществлять управление домом, включая организацию коммунальных услуг", - сказал Сулейманов.

По его словам, на основании договора между сторонами стоимость обслуживания может определяться исходя из количества квадратных метров квартиры.

"Отмечу, что действующее законодательство не предусматривает каких-либо ограничений в этом вопросе", - подчеркнул адвокат.