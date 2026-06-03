В Баку соберутся главы центробанков стран-членов ОТГ

4-5 июня в Баку состоится очередное заседание Совета центральных (национальных) банков стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, в связи с мероприятием в Азербайджан прибудут руководители центральных банков Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, являющихся членами Совета. Также в качестве наблюдателей ожидается участие представителей центральных банков Венгрии и Северного Кипра. В заседании также предусмотрено участие Генерального секретаря ОТГ.

Заседание станет эффективной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с обеспечением макроэкономической и финансовой стабильности в условиях глобальных вызовов, совершенствованием механизмов передачи монетарной политики, а также вызовов и новых возможностей в сфере развития финансовых технологий в эпоху цифровой трансформации.

В рамках мероприятия состоятся презентации и дискуссии на темы "Монетарные и финансовые меры центральных банков по противодействию глобальным и региональным рискам в среднесрочной перспективе" и "Развитие цифровых финансовых экосистем, включая финансовые технологии".

Напомним, что первое заседание Совета, учрежденного в 2024 году, прошло в прошлом году в Астане. Основной целью Совета, выполняющего консультативные функции, является укрепление сотрудничества в сферах монетарной политики, финансовой стабильности, платежных систем, финансовых технологий и других областях, представляющих взаимный интерес, а также содействие совместным консультациям и исследовательской деятельности.