Глава турецкой UND о роли Азербайджана в развитии Среднего коридора

Азербайджан играет ключевую роль в развитии Среднего коридора благодаря масштабным инвестициям в транспортную инфраструктуру и занимает центральное место на каспийском участке маршрута.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор турецкой Международной ассоциации перевозчиков (UND) Алпер Озель в ходе Международного транспортно-логистического форума в Баку.

По его словам, Средний коридор сегодня уже не является альтернативным транспортным маршрутом, а стал стратегической необходимостью для обеспечения устойчивых цепочек поставок между Европой и Азией.

Озель отметил, что Азербайджан проделал большую работу по развитию коридора, инвестировав в Бакинский международный морской торговый порт, железнодорожную инфраструктуру, транспортную связность и свободную экономическую зону в Аляте.

"Каспийское море является "сердцем" Среднего коридора, а Азербайджан находится в самом центре этого процесса", - подчеркнул он.

Глава турецкой ассоциации отметил, что Европейский союз проявляет растущий интерес к Среднему коридору в рамках политики укрепления устойчивости цепочек поставок и расширения связей со странами Центральной Азии.

По его словам, Турция выступает "воротами" маршрута в Европу, а дальнейшее развитие коридора требует более тесного сотрудничества между транспортными организациями, логистическими компаниями и профильными структурами Азербайджана и Турции.

Озель также указал на необходимость устранения существующих "узких мест" и повышения эффективности логистических процессов. По его мнению, сокращение времени ожидания грузов и дальнейшая цифровизация перевозок будут способствовать росту конкурентоспособности маршрута.

Он выразил уверенность в том, что Средний коридор обладает потенциалом стать одним из самых надежных и устойчивых транспортных маршрутов мира.

Отметим, что форум проходит в рамках выставки TransLogistica Caspian 2026 и объединяет представителей государственных структур, международных организаций и ведущих компаний транспортно-логистического сектора.