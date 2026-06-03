https://news.day.az/world/1839023.html Лесные пожары охватили юг Испании - ВИДЕО Юг Испании столкнулся с масштабными лесными пожарами, которые вспыхнули на фоне продолжительной аномальной жары. Как сообщает Day.Az, ситуация осложняется экстремально высокими температурами, удерживающимися в регионе уже несколько дней. В провинции Мурсия столбики термометров в тени стабильно превышают отметку +40°C.
Лесные пожары охватили юг Испании - ВИДЕО
Юг Испании столкнулся с масштабными лесными пожарами, которые вспыхнули на фоне продолжительной аномальной жары.
Как сообщает Day.Az, ситуация осложняется экстремально высокими температурами, удерживающимися в регионе уже несколько дней.
В провинции Мурсия столбики термометров в тени стабильно превышают отметку +40°C. Не лучше ситуация складывается и в Уэльве, где также зафиксированы очаги возгорания.
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