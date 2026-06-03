Лесные пожары охватили юг Испании

Юг Испании столкнулся с масштабными лесными пожарами, которые вспыхнули на фоне продолжительной аномальной жары.

Как сообщает Day.Az, ситуация осложняется экстремально высокими температурами, удерживающимися в регионе уже несколько дней.

В провинции Мурсия столбики термометров в тени стабильно превышают отметку +40°C. Не лучше ситуация складывается и в Уэльве, где также зафиксированы очаги возгорания.