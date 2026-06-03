https://news.day.az/society/1839135.html Смертельное ДТП произошло в Товузском районе В Товузском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария произошла в районе села Дёнюк Гырыглы. Столкнулись автомобили "ВАЗ-2106" и "Mitsubishi Pajero", двигавшиеся в одном из направлений.
Смертельное ДТП произошло в Товузском районе
В Товузском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария произошла в районе села Дёнюк Гырыглы.
Столкнулись автомобили "ВАЗ-2106" и "Mitsubishi Pajero", двигавшиеся в одном из направлений. В результате один человек погиб на месте, ещё один получил травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Все раненые доставлены в медицинское учреждение.
Личности погибшего и пострадавших устанавливаются.
На месте работают сотрудники полиции, проводится расследование обстоятельств происшествия.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре