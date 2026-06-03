Смертельное ДТП произошло в Товузском районе

В Товузском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария произошла в районе села Дёнюк Гырыглы.

Столкнулись автомобили "ВАЗ-2106" и "Mitsubishi Pajero", двигавшиеся в одном из направлений. В результате один человек погиб на месте, ещё один получил травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Все раненые доставлены в медицинское учреждение.

Личности погибшего и пострадавших устанавливаются.

На месте работают сотрудники полиции, проводится расследование обстоятельств происшествия.