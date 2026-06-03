Автор: Байрам Эльшадов

Россия вновь продемонстрировала удивительную способность опровергать собственную пропаганду одним-единственным мероприятием.

Братья Тейт въехали в Петербург под народные песни и с хлебом-солью. Эндрю и Тристан - это, на секунду, люди, которым румынские прокуроры предъявили обвинения в торговле людьми, изнасилованиях и организации преступного сообщества. Эндрю попутно отметился поддержкой Гитлера и многолетней кампанией публичного женоненавистничества. Россия встретила их "Матушкой-землей". Занавес.

Произошедшее куда показательнее, чем кажется на первый взгляд. Страна, которая последние двадцать лет объясняет человечеству, что является духовным центром мироздания, антиподом "загнивающего" Запада и носителем "традиционных ценностей", устроила торжественный прием блогеру с уголовным делом за сексуальное рабство.

После 2022 года на форум в Петербург перестали ездить те, кого принято называть западным истеблишментом: политики, топ-менеджеры, интеллектуалы. Остались - Стивен Сигал, Кэндис Оуэнс, теперь Тейты. Логика отбора проста до неприличия: антилиберальный, желательно с аудиторией, и согласен приехать. Разбираться с биографией некогда.

Россия веками качается между убежденностью в собственной исключительности и судорожным желанием, чтобы Запад это наконец признал. Петр Первый брил бороды и строил флот по голландским чертежам. Советская элита тайно слушала джаз и доставала Chivas Regal через спецраспределители. Олигархи девяностых скупали лондонскую недвижимость и яхты. Нынешняя версия выглядит так: громкая риторика про "многополярный мир" и красная дорожка для тех западных фигур, которые сами своему Западу не сдались.

Братья Тейты тут - идеальные персонажи. Их гипермаскулинная эстетика, презрение к феминизму и образ "настоящих мужчин, которых система хочет уничтожить" - это же готовый пропагандистский материал. Они молоды, у них аудитория, они антилиберальны. То, что за ними тянется уголовное дело об организованной торговле людьми - сущий пустяк.

Когда великая держава действительно уверена в себе, она не нуждается в том, чтобы доказывать собственную значимость через внимание таких личностей. А когда каравай и народные пляски становятся частью шоу для людей, обвиняемых в тяжких преступлениях, то получается довольно жалкое зрелище. Громче всех кричит "Запад гниет" тот, кто сильнее всего нуждается в его одобрении.