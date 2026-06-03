Крупнейшими покупателями золота в апреле стали две страны

В апреле 2026 года Центральные банки по всему миру приобрели 17 тонн золота. Это выяснили аналитики Всемирного совета по золоту (WGC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их данным, крупнейшими покупателями этого драгоценного металла стали Польша и Китай. Первая страна приобрела 14 тонн, вторая - 8 тонн. Кроме того, Чехия нарастила свои запасы на 3 тонны.

Банк России продал 6 тонн золота, а регулятор Узбекистана - 1 тонну.