США запланировали новые пошлины для 60 стран

В администрации президента США Дональда Трампа задумались о введении новых пошлин в размере не менее 10% на импорт из 60 стран - торговых партнеров после расследования в отношении товаров, якобы произведенных с использованием принудительного труда. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на управление торгового представителя США (USTR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что ставка в размере 10% коснется импорта из Евросоюза, Мексики, Великобритании и некоторых других стран. Товары из Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Швейцарии и Бразилии будут облагаться налогом в размере 12,5%.

Кроме того, дополнительные 12,5% пошлины распространят еще 45 стран, в отношении которых американские власти провели соответствующее расследование.