Airbus испытала самолет для самых дальних в мире беспосадочных рейсов

Компания Airbus провела первый испытательный полет модифицированного самолета A350-1000ULR, предназначенного для выполнения сверхдальних коммерческих рейсов в рамках программы Project Sunrise австралийской авиакомпании Qantas.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные медиа, испытательный полет продолжался 3 часа 43 минуты и состоялся в Тулузе. Самолет поднялся на высоту более 12 тыс. метров, передает Day.Az.

Новая версия A350-1000ULR оснащена дополнительным топливным баком в задней центральной части фюзеляжа, что позволяет увеличить дальность полета примерно на 1900 километров по сравнению со стандартной модификацией. Максимальная дальность самолета достигает почти 18,5 тыс. км, а продолжительность полета может составлять до 22 часов.

В ближайшие два месяца Airbus проведет сертификационные испытания, в ходе которых будут проверены работа топливной системы, вентиляции и терморегуляции салона в условиях сверхдлительных перелетов.

Авиакомпания Qantas заказала 12 самолетов A350-1000ULR. Поставка первого воздушного судна ожидается в апреле 2027 года. Второй самолет уже находится на завершающем этапе сборки.

Лайнер оснащен двигателями Rolls-Royce Trent XWB-97 и четырехклассной компоновкой салона, включающей первый класс, бизнес-класс, премиум-эконом и экономический класс.

В рамках испытаний инженеры также тестируют новую систему охлаждения кухонных отсеков, а также оценивают эффективность систем вентиляции и поддержания комфортного микроклимата на борту во время многочасовых перелетов.

Программа Project Sunrise была запущена Qantas в 2017 году с целью организации беспосадочных рейсов между восточным побережьем Австралии и крупнейшими городами Европы и Северной Америки. После рассмотрения различных вариантов авиакомпания выбрала самолет Airbus A350-1000 в качестве базовой платформы для реализации проекта.

В случае успешного завершения сертификации первые регулярные сверхдальние рейсы между Сиднеем и Лондоном без промежуточных посадок могут начаться в будущем году.