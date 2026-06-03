Стало известно о возвращении в Литву военнослужащих США

В Литву будут возвращены более тысячи военных США. Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики Робертас Каунас, передает Day.Az со ссылкой на Lrt.lt.

"Что они будут, такие заверения есть. А когда именно, какими силами и в каком объеме - обо всем этом мы сообщим", - отметил глава ведомства.

Каунас добавил, что Прибалтика имеет критически важное значение как для НАТО, так и для Соединенных Штатов. По его словам, оборонное сотрудничество с ними остается прочным.