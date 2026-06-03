Автор: Мехти Ахмедзаде

Отчаяние. Именно этим словом можно назвать истерики Армянского национального комитета Америки (АНКА), которые продолжаются в течение последних нескольких месяцев вокруг полной отмены 907-й поправки. Сначала они обвиняли Азербайджан во всех возможных и невозможных грехах, потом, увидев, что это не работает, начали угрожать конгрессменам, которые предложили и поддерживают законопроект, и публиковать их личные данные. А теперь кульминацией стал памятный подарок Президента США Дональда Трампа Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Да, АНКА в конец обнаглел и открыто обвиняет американского лидера.

Напомним, что Трамп подарил главе нашего государства меморандум о продлении отказа от применения раздела 907 "Акта в поддержку свободы", сопровожденный личной надписью и добрыми словами.

Главарь АНКА Арам Хампарян с пеной у рта бросился в соцсети X утверждать, что армянские и союзные американские избиратели (что бы это ни значило - ред.) против того, чтобы Трамп "нормализовывал геноцид армян-христиан в Азербайджане и давал добро на возобновление поставок американского оружия и помощи режиму, совершающему геноцид".

Тяжёлый случай, конечно. Между Азербайджаном и Арменией на данный момент нет разногласий и войны. Напротив, продвигается мирная повестка. Даже на границе уже довольно длительное время (если сравнивать с прошлым) не было стрельбы, хотя все помнят, как РА любила нарушать режим прекращения огня.

Тем не менее, Хампаряну мерещится некий "геноцид", который происходит сейчас, в сию минуту. Любой врач поставил бы здесь диагноз "шизофрения" и отправил бы его в психиатрическое учреждение. Причём преподносится эта чушь через религиозную призму: мол, мусульмане убивают христиан. Давно излюбленный приём АНКА для привлечения внимания в соцсетях. Но в последнее время даже там просмотры резко упали. Армянские лоббисты определённо потеряли хватку.

Впрочем, потерять они её должны были. После того как Азербайджан добился значительных успехов на мировой арене и восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, лоббисты АНКА оказались в откровенном отчаянии - все их трюки, связи и деньги не сработали. Демократы, от которых шла большая часть поддержки армянского лобби, потерпели поражение. Даже излюбленный Байден, который любил поддакивать, ушёл в историю. Никто не смог оказать никакого влияния на Баку. И не окажет.

Демократическая партия, кстати, до сих пор занимается довольно абсурдными вопросами, но это уже другая тема.

В общем, ясно как божий день, что лоббистам не остаётся ничего, кроме как публиковать посты в соцсети X для имитации "бурной" и "полезной" деятельности.

И что за "союзные американские избиратели"? АНКА, конечно, любит хвастаться связями в Конгрессе и Сенате, но кто это? Что это? Американцы, разделяющие позицию армянского лобби? Политически обработанные группы? Люди, которых годами втягивали в антагонистическую повестку против Азербайджана? Против американских интересов?

Само появление такой формулы должно заинтересовать американские институты. Когда лоббистская структура открыто заявляет о наличии неких "союзных избирателей", возникает простой вопрос: каким образом эти люди стали "союзными", кто формирует их позицию, через какие каналы на них воздействуют и где проходит граница между политической агитацией и манипуляцией общественным мнением?

АНКА настолько увлеклась собственной пропагандой, что уже перестала замечать, насколько абсурдно всё это воспринимается со стороны. Тем более что много лет его деятельность строилась на давлении, эмоциональном шантаже и религиозных спекуляциях.

Американским властям действительно стоило бы внимательнее присмотреться к методам этой структуры.

Можно сколько угодно кричать в соцсетях, но процессы от этого в обратную сторону не повернутся. Именно поэтому истерика Хампаряна так показательна. Армянские лоббисты больше не управляют повесткой в США - они с запозданием реагируют на неё злостью и бессилием.