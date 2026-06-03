https://news.day.az/unusual/1839031.html В Китае открылся ресторан с самыми быстрыми официантами - ВИДЕО В китайском городе Чэнду начал работу необычный ресторан, который уже привлекает внимание посетителей благодаря нестандартному подходу к обслуживанию. Как передает Day.Az, главная особенность заведения - официанты передвигаются по залу на роликовых коньках, развивая высокую скорость и оперативно доставляя заказы гостям.
В Китае открылся ресторан с самыми быстрыми официантами - ВИДЕО
В китайском городе Чэнду начал работу необычный ресторан, который уже привлекает внимание посетителей благодаря нестандартному подходу к обслуживанию.
Как передает Day.Az, главная особенность заведения - официанты передвигаются по залу на роликовых коньках, развивая высокую скорость и оперативно доставляя заказы гостям.
По словам владельцев, идея появилась из стремления сократить время ожидания заказов и одновременно превратить процесс обслуживания в зрелищное шоу для посетителей.
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