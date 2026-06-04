Армянская церковь "благословила" новую войну

Автор: Лейла Таривердиева

Католикос Гарегин очень надеется на 7 июня. Он рассчитывает расквитаться с Николом Пашиняном, его командой и священниками, поддержавшими действующую власть. Главный сатанист Армении продолжает свои ритуалы за стенами Эчмиадзина и пытается плести паутину ненависти, чем, собственно, всегда и занималась армянская церковь.

Армянская оппозиция, включая Гарегина, точнее Ктрича Нерсесяна, судя по всему, не имеет особой поддержки в стране. Об этом говорят делающиеся кандидатами и их адвокатами заявления, которые крутятся только вокруг темы "азербайджанской угрозы" и сепаратистов. Никаких социальных обещаний, никаких экономических планов. Избирательная кампания реваншистов построена лишь на запугивании масс, формировании новых фобий и манипуляции надеждами бывших жителей Азербайджана. Эти надежды добровольным "переселенцам" из Карабаха дали сами реваншисты, по их вине эта масса так и не смогла нормально устроиться в Армении, в которую ее зазывали тридцать лет. Реваншистские круги поддерживают в этих поддавшихся пропаганде глупцах надежду, что они вернутся в Карабах - надо только скинуть Пашиняна.

Ктрич Нерсесян в перерывах между своими сатанинскими ритуалами, которые паства ошибочно принимает за молебны, подпитывает эти беспочвенные надежды карабахских армян, обещая им "восстановление справедливости". Ктрича очень обидело, что в правящей команде Эчмиадзин с ним во главе назвали партией войны. Такого нелицеприятного звания ААЦ удостоилась за вмешательство в политику и попытки разрушить наметившиеся между Арменией и Азербайджаном позитивные наработки. Пашинян прекрасно понимает, что постоянные публичные, с позволения сказать, молебны за "а̶р̶ц̶а̶х̶" и осужденных в Баку армянских преступников являются инструментом пропаганды, использующимся против мирной повестки.

Мир - это последнее, что нужно армянской церкви. Мир не в ее интересах, потому что начинка ААЦ всегда была замешана на ненависти, экстремизме и безумной идее расширения "армянского" пространства. Эти идеи довели армянский народ до полной дезориентации и потери грани между добром и злом. И сегодня, когда правящая сила пытается вернуть армянам адекватное восприятие реалий, церковь изо всех сил сопротивляется этому. Ктрич Нерсесян прекрасно понимает, что в случае победы "Гражданского договора" лично ему придется несладко. И потому с большим старанием манипулирует глупостью сепаратистов.

Ктрич говорит пастве: "Мы не призываем к войне. Но мир должен основываться на справедливости и взаимном уважении прав, а не быть односторонним и направленным на попрание интересов нашего народа. Мы обязаны прилагать все возможные усилия для того, чтобы справедливость в отношении "а̶р̶ц̶а̶х̶с̶к̶о̶г̶о̶" народа восторжествовала".

Утверждая, что не призывает к войне, католикос всех армян одновременно агитирует за возвращение к жизни карабахской темы, ставшей источником всех бед армян после обретения долгожданной независимости. Какой справедливости требует Нерсесян? О каком взаимном уважении прав говорит деятель, отрицающий право азербайджанцев на возвращение в Армению? Католикос всех армян категорически против возвращения азербайджанцев на свои исторические земли в Армении. Армянская церковь была вдохновителем и идеологом этнических чисток, геноцида и депортации азербайджанцев, веками живших на этих землях. Ни разу от деятелей ААЦ не прозвучало осуждения человеконенавистнических лозунгов националистов и зверств в отношении коренного населения Армении. Наоборот, церковь благословляла эти кровавые деяния, оправдывая свой сатанинский статус.

Нет ни малейших сомнений, что церковь встанет во главе нового витка карабахского безумия, если к власти придут реваншистские силы. Ктрич Нерсесян должен знать, что исход армян из Карабаха стал результатом его воззваний, дававших сепаратистам надежду на то, что у них есть какой-то другой выход кроме интеграции в азербайджанское общество. Незадолго до антитеррористической операции сентября 2023 года этот деятель предупреждал, что армяне никогда не смирятся с тем, что "а̶р̶ц̶а̶х̶" останется в составе Азербайджана. Сидя за надежными стенами Эчмиадзина сатанист Ктрич обещал до последней капли крови "защищать право народа "а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" на свободную и независимую жизнь". Он возмущался заявлениями Еревана о признании территориальной целостности Азербайджана и призывал не спешить с этим, потому что есть другие варианты.

Но все произошло как в том анекдоте: армяне есть - вариантов нет. Ктрич Нерсесян приложил все силы к тому, чтобы армяне Карабаха не пошли на условия Баку и сделали роковой выбор. Эта обездоленная масса, позволившая превратить себя в инструмент манипуляций реваншистов, должна митинговать у стен Эчмиадзина, а не правительства. Оттуда, из коридоров преступной церкви дергали за ниточки, определившие незавидную судьбу граждан Армении, долгие годы незаконно проживавших на территории другого государства. Армянская церковь превратила свою паству в преступников. И когда армяне заселялись на азербайджанские земли, и когда "очищали" их от азербайджанцев, и когда пытались оторвать от Азербайджана его территории - на всех этих этапах они проливали невинную кровь, разрушали и грабили, считая, что поступает правильно. Грань между добром и злом в армянской национальной идеологии начала размываться не в конце 80-х, а гораздо раньше. И руководила всем этим церковь, которой не жаль даже собственного народа. И уж тем более она не заботится о посмертной участи тех, кого благословляла на убийства детей и стариков.

Сегодняшний Эчмиадзин, возглавляемый Ктричем Нерсесяном, вновь благословляет войну. Совершенно открыто. Он говорит "мы не призываем к войне, но..". За этим "но" следует все, что нужно знать о том, что ждет регион в случае воцарения реваншистской линии в армянской политике. ААЦ имеет сегодня ту же поддержку, какую получила двести лет назад. И продолжает на нее рассчитывать, не задумываясь о том, как много изменилось за эти два столетия, а особенно - за последние шесть лет.

Уже одно то, что в ответ на действия властей против церковников в Армении не случилась революция, должно заставить Ктрича задуматься о произошедших переменах. Церковь всегда внушала армянам, что только с ней армянский народ представляет собой нацию, а без ее указаний превратится в безликую массу. Но Пашинян доказал, что армянский народ можно вырвать из этих пут и избавить от контролирующего его сознание центра.

Понятно, что Эчмиазин с этим мириться не хочет. Чтобы все вернулось в привычное русло, чтобы вернуть себе рычаги управления обществом, ААЦ обязательно нужен враг, и не важно, сколько крови прольется на новой войне и как далеко отбросит Армению новый конфликт. А правящая команда очень мешает этому плану, делает все, чтобы армянское общество перестало видеть в соседях врагов и осознало истинный вкус мира и добрососедства.

Никол Пашинян не юлит. Он признается, что да, он тот, кто когда-то ляпнул "Карабах - это Армения, и точка", он тоже армянин, который был привержен идее, которой подпитывалось общество на протяжении тридцати лет. Но прозрел, "набрался смелости сказать, что мы идем по неправильному пути, что не должны продолжать карабахское движение. В результате сегодня мы более независимы, чем когда-либо, и являемся государством больше, чем когда-либо".

На встречах с избирателями премьер-министр неизменно повторяет: продолжение карабахского движения приведет к новым крупным и локальным войнам, постоянным человеческим потерям, а в конечном итоге - к утрате армянской государственности.

И это совершенно трезвый взгляд на реальную ситуацию. Имеющий уши - да услышит, имеющий разум - да поймет.