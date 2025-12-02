Когда-то судьбу Эчмиадзина решали Османы, Каджары и Ватикан: все возвращается?

Никол Пашинян в своей борьбе против католикоса Гарегина и Эчмиадзина опирается на внешние силы. Внешние силы заинтересованы в смене пророссийского политического курса, который проводится Эчмиадзином уже двести лет, с тех пор, как Россия перехватила инициативу. Все католикосы за эти века были ставленниками Москвы и продвигали ее интересы. Так было и в царские времена, и в советский период, ту же линию продолжает и Гарегин второй.

Об этом сказал в беседе с Day.Az историк и политолог, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

Поскольку значительная часть армянского общества это понимает, поддержка пророссийского католикоса Гарегина второго, а значит, и поддержка таких деятелей, как Роберт Кочарян, Серж Саргсян и прочих лузеров, которые ввергли армянский народ в карабахский кризис, снижается. Большинство армян понимает, что во всем, что случилось с армянским народом, повинны Эчмиадзин и те политики, что поддерживали и продвигали нацистские националистические нарративы против Азербайджана и Турции. С этим я связываю то, что армянское общество устало и не намерено в большинстве своем оказывать поддержку пророссийской линии Гарегина и тех, кто его поддерживает.

Конечно, у Гарегина остаются сторонники. На днях во время литургии в Ереване с участием премьер-министра прихожане начали выкрикивать "католикос всех армян Гарегин второй" и "арцах армянский".

Пашинян всерьез взялся за Эчмиадзин. Удастся ему или нет завершить этот процесс, во многом зависит от того, какие шаги будет принимать против него российская сторона. Но одно ей точно не удастся - она не сможет усилить Гарегина. За ним тянется шлейф мерзких преступлений, которые никак не могут ассоциироваться с его духовным саном. Распространены видеоматериалы и другие факты, доказывающие, что католикос и его окружение замечены в неблаговидных связях, которые порочат имя духовного лидера армян. Это запрещенные для духовного лица связи с женщинами, незаконный брак. В его окружении имели место факты педофилии, инцеста, то есть кошмарных деяний, отвратительных для любого человека, а тем более для священнослужителя.

Все это говорит о том, что удержаться Гарегин не сможет. Теперь важнее понять, кого Россия сможет подготовить и продвинуть вместо него. Это не удастся сделать так просто, как удавалось прежде. На днях 10 епископов и архиепископов армянской церкви подписали петицию с требованием к Гарегину второму покинуть свой офис в Эчмиадзине. Это очень серьезный звоночек для него.

В связи со сложившейся вокруг Эчмиадзина ситуацией обращает на себя внимание недавний визит Папы Римского в Анкару. Думаю, этот визит в какой-то степени будет играть свою роль в судьбе Гарегина второго. И тот понимает, как важна позиция Ватикана. Не случайно в сентябре, когда отношения Эчмиадзина и правительства Армении начали серьезно обостряться, Гарегин посетил Святой Престол. А потом был визит в Ватикан Никола Пашиняна. И именно после возвращения премьера в Ереван начался новый этап гонений на католикоса. В публичном пространстве появились нелицеприятные факты, касающиеся темных делишек главы Эчмиадзина, о которых Пашинян до этого только говорил.

Я думаю, проблему Эчмиадзина будут решать Ватикан и Турция. В принципе, ничего нового тут нет. Еще до того, как Российская империя пришла на Кавказ, во времена Сефевидов, Каджаров, Османской империи, которые назначали католикосов всех армян, Ватикан тоже играл определенную роль в этих процессах. Россия оттеснила в начале 19-го века Ватикан, Османскую империю и Каджаров, и в дальнейшем единолично управляла армянской церковью и назначала ее глав.

По всей видимости, Ватикан принял какое-то решение. Думаю, он заинтересован в смене нынешней парадигмы. И это будет очень серьезная потеря для российских интересов, потому что российская экспансия в наш регион началась не с военных действий, а именно с захвата престола в Эчмиадзине и назначения своей креатуры на пост главы армянской церкви. А значит, и потеря этой позиции для России может обернуться еще более серьезными репутационными и политическими потерями, потерей влияния, и не только в Армении и диаспоре, но и на Кавказе в целом.

Армянская церковь действительно теряет свое влияние. Ее влияние, как правило, усиливается на фоне войн, конфликтов, катаклизмов, когда она, манипулируя сознанием армянского народа, укрепляет свое положение в обществе. Но когда наступают мир и нормальное развитие, роль фактора армянской церкви снижается. Хорошо известно, что карабахский конфликт в 80-90-е годы прошлого века разжигала именно армянская церковь. Она стояла и за оккупацией азербайджанских территорий, сделав себе на этом немалый капитал. И поражение Армении в войне против Азербайджана привело к репутационным потерям для Эчмиадзина и ослабило его позиции.

Армянская церковь и прежде, и сегодня заинтересована в разжигании конфликтов, в резне, в уничтожении, в том числе и принесении в жертву самого армянского народа. Только так она способна укрепить свои позиции в армянском обществе. Напомню, что карабахский конфликт был благословлен тогдашним католикосом всех армян Вазгеном. Когда у Вазгена спросили: "А как же быть с тем, что при этом погибнут некоторые армяне?", он ответил: "Ну, что ж, пусть они будут жертвой за великий армянский народ". Вот так вот.

В этом контексте у армянской церкви, некоторой части армянской диаспоры в России и других странах, у преступников вроде Кочаряна и Саргсяна, а также у российских кругов - схожие интересы. Попытаться посредством реванша ввергнуть Армению в новую смуту и даже ценой потери долгожданной армянской государственности добиться того, чтобы армянский народ слушался церкви и двигался географически туда, куда указывают внешние акторы.

Все проблемы армянского народа всегда возникали на фоне ошибочной политики, которую разжигала церковь при поддержке внешних сил. А затем та же церковь разгромленные армянские общины переселяла туда, куда прикажет куратор.

Посмотрим, в этот раз все пойдет по тому же или по новому сценарию.

Лейла Таривердиева