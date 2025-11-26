Пашинян vs Эчмиадзин: армянский премьер выиграл очередной раунд

Автор: Лейла Таривердиева

Никто в Армении никогда не мог и подумать, что в такого фундаментального и даже нацииобразующего элемента армянского бытия, как церковь, могут возникнуть проблемы. А проблема возникла, и зовут ее Никол Пашинян.

Отношения между Пашиняном и ААЦ никогда не были хорошими. Точнее сказать, их не было вообще. Став премьер-министром, этот политик с самого начала поставил цель положить конец диктату церкви и избавить государство от ее влияния. Хотя согласно Конституции, Армения - светское государство, армянская церковь является неким государством в государстве. Эчмиадзин всегда жил по своим правилам и дергал за ниточки, руководя решениями и планами властей. Никто никогда не ставил под сомнение влияние ААЦ, да и не посмел бы этого сделать, так как церковь у армянства это неотделимый от самой армянской идентичности элемент. И даже больше - церковь это фундамент, а сам проект "Армения" это надстройка.

Никол Пашинян решил разрушить эту данность и вывести государственность из-под диктата церкви. В первый раз он попытался сделать это в первые годы пребывания у власти. Тогда у него не хватило на это сил, так как нынешняя оппозиция благодаря ореолу "победителей" еще имела определенный вес в обществе. Идти напролом он тогда не рискнул, так как ААЦ это очень большая сила, и чтобы справиться с ней, нужно набрать очки. После Второй карабахской войны, когда у армянского общества начали открываться глаза, наступил подходящий момент. Но на такую открытую конфронтацию премьер-министр вряд ли решился бы, если бы Эчмиадзин сам не сделал глупость, решив выступить во главе якобы "народного протеста". Не сам Гарегин, конечно же, возглавил толпу, а инструктированные им и Робертом Кочаряном священники. Галстанян, Аджапахян и прочие "священные особы", открыто вступили в политическую деятельность, развязав руки Пашиняну. Он перешел в жесткое наступление, и, судя по всему, договориться с ним у Эчмиадзина не получилось.

Как пишет "Жоховурд", премьер-министр Армении сформировал группу священников, лояльных властям, для реализации плана по свержению Католикоса всех армян Гарегина второго (в миру Ктрич Нерсесян). Газета отмечает, что именно эта группа должна создать внутри церкви атмосферу давления на окружение главы ААЦ, обвиняя его соратников в развернутой против церкви кампании. Цель - спровоцировать внутренний конфликт, который в итоге приведет к добровольному уходу Гарегина с поста. Источники газеты утверждают, что давление на церковное руководство будет постепенно усиливаться и желаемый результат может быть достигнут очень скоро. Поручение это, как утверждается, было дано в узком кругу, а возглавит группу лишенный сана священник Тер Арам (Степан Асатрян).

Задуманная схема (если сообщение армянского СМИ вообще соответствует действительности) достаточно сложная. Однако, если такой план имеет место, значит, у Пашиняна есть информация о наличии брожения за стенами Эчмиадзина. Во всяком случае, демарши против ААЦ и альтернативные литургии, похожи, возымели действие.

О том, что брожение есть, говорит информация другого армянского издания - "Грапарак". Газета сообщает, что ААЦ раскололась на два крыла, а католикос теряет контроль над епархиями. "Церковь треснула и раскололась", пишет "Грапарак".

Интересные подробности. Предыдущую литургию, в которой участвовал Пашинян, вел предстоятель Вайоцдзорской епархии архиепископ Абраам Мкртчян, старый священник и соратник Ктрича. Однако по требованию премьер-министра, во время литургии он не упоминает католикоса, что является обязательным. Таким образом, армянские эксперты констатируют - Пашиняну удалось расколоть духовенство на тех, кто поддерживает Нерсесяна, и на тех, кто против него.

Но и это еще не все. Пашинян не только открыто объявил войну Эчмиадзину, но и умудрился найти поддержку. Не конкретно против действующего католикоса и его банды, конечно, но поддержка, причем публичная со стороны ряда американских и британских евангельских лидеров это для него огромный плюс.

15 ноября армянский премьер принял участие и выступил на первом национальном молитвенном завтраке в Ереване. Как подчеркивают армянские медиа, это произошло на фоне продолжающихся обвинений в адрес его правительства в давлении на руководство ААЦ. В своем выступлении любитель поговорить Пашинян говорил о том, о сем, цитировал псалмы, а потом заявил, что молитвенный завтрак это повод задуматься о соотношении религии и государства.

Выступление Пашиняна было положительно воспринято, особенно тем, что он процитировал наизусть целую главу из Библии по памяти. Его выступление было названо вдохновляющим. Присутствовали представители Всемирного евангельского альянса, англиканского и католического духовенства, а также члены Комиссии США по свободе вероисповедания (USCIRF). В целом в двухдневном завтраке приняли участие более 300 гостей, включая представителей христианских, мусульманских, иудейских, езидских и ассирийских общин.

Представители ААЦ и оппозиции, конечно же, были возмущены. Особенно благосклонностью к Пашиняну со стороны иностранных гостей. Как так?! В то время как архиепископ Микаэл Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы за призывы к свержению правительства, в то время, как арестован архиепископ Баграт Галстанян, возглавлявший, как все помнят, "поход" на Ереван прошлой весной, и прочие "святые", представители евангелистской церкви приветствуют Никола Пашиняна?! - возмущаются они. Все эти лица уже причислены к "политзаключенным".

Отсутствие на молитвенном завтраке ААЦ никто не заметил, кроме небезызвестной Организации христианской солидарности и не менее хорошо знакомой нам Комиссии США по свободе вероисповедания. Напомним, что эта комиссия с удивительной регулярностью ежегодно обвиняет Азербайджан в нарушении свободы вероисповедания, преследовании христиан и прочих подобных явлениях. В последнее время на доклады этой структуры в Баку уже не обращают внимания - надоело.

То, что первый национальный молитвенный завтрак в Армении прошел без участия официального духовенства, и приглашенные священнослужители не покинули зала, является серьезным тревожным звонком для Ктрича Нерсесяна. Это говорит о том, что даже для религиозных кругов авторитет действующего руководства церкви уже находится под вопросом.

Кстати, в сентябре Гарегин ездил в Ватикан и проводил там встречи с руководством Святого престола. Вряд ли целью поездки были одни только жалобы на Азербайджан. Ктрич Нерсесян сейчас в таком положении, что ему вообще должно быть не до Азербайджана. По мнению армянских инсайдеров, он отправился за поддержкой против Пашиняна. И, судя по всему, ее не получил.

Таким образом, Никол Пашинян уже ведет со счетом 2:0. А игра ведь только началась.