В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Объявлено "жёлтое" и оранжевое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 11-12 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в Гобустане, Хызы, Гусаре и Дашкесане в соответствии с "оранжевым" предупреждением юго-западный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Сальянe, Нефтчале, Гаджигабуле, Мингячевире, Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Шабране, Хачмазе, Губе, Сиязани, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Зангилане, Гяндже, Гядабее, Гёйгёле, Нафталане, Самухе, Гёранбое, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре и Джалилабаде в соответствии с "жёлтым" предупреждением юго-западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.