Азербайджан принял участие во внеочередном заседании ОИС по Сомали

10 января 2026 года заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященном ситуации в Сомали.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Целью внеочередного заседания, состоявшегося в штаб-квартире ОИС в городе Джидда (Саудовская Аравия), было выражение поддержки суверенитету и территориальной целостности Сомали в связи с попытками признания региона "Сомалиленд" в качестве независимого государства, а также обсуждение возможных совместных шагов в этом направлении.

Выступая на заседании, Я. Рафиев выразил поддержку Азербайджанской Республики суверенитету, национальному единству и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали. Заместитель министра отметил, что Азербайджан как активный член Контактной группы ОИС по Сомали будет поддерживать коллективные усилия международного сообщества, в том числе государств - членов ОИС, по данному вопросу.

Подчеркнув приверженность нашей страны нормам и принципам международного права, международному сообществу был адресован призыв к ответственному поведению в рамках международного права ради установления мира, стабильности и безопасности в различных регионах.

По итогам 22-го внеочередного заседания министров иностранных дел ОИС государствами-членами была принята резолюция, выражающая однозначную и решительную поддержку Сомали и ее территориальной целостности.