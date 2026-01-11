Раскрыт дизайн отмененного флагмана Xiaomi

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в соцсети X видеоролик с демонстрацией отмененного смартфона Xiaomi 17 Air, который должен был стать аналогом iPhone Air.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в опубликованном ролике показана лишь задняя крышка устройства, а не полностью собранный смартфон. По словам Ice Universe, проект Xiaomi 17 Air в итоге был закрыт, несмотря на завершенную стадию прототипирования. Смартфон должен был получить 6,59-дюймовый дисплей и корпус толщиной всего 5,5 мм, что делало бы его одним из самых тонких флагманов на рынке.

Спрос на iPhone Air оказался низким, в связи с чем большинство компаний заняли выжидательную позицию и временно отказались от развития сверхтонких моделей.

Предполагалось, что Xiaomi 17 Air станет прямым конкурентом решения от Apple. Прототип был немного тоньше серийного iPhone Air, оснащался чуть более крупным экраном и двойной основной камерой.

В текущую линейку флагманских смартфонов Xiaomi 17 входят четыре модели - Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Ultra. Все эти устройства пока представлены лишь на китайском рынке.