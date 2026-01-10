Во Франции заявили о бюджетном удушье

Франция может столкнуться с бюджетным, экономическим и межпоколенческим удушьем, если не сократит дефицит бюджета хотя бы до пяти процентов ВВП. Об этом заявил глава Центрального банка (ЦБ) страны Франсуа Вильруа де Гало в эфире радиостанции France Inter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам главы французского ЦБ, сейчас государство вынуждено выбирать между поддержкой пожилых граждан и молодежи, а обеспечение пенсионной системы в стране фактически лежит на плечах молодого поколения. "Так продолжаться не может", - добавил он.

Французский парламент вернулся к рассмотрению проекта бюджета на 2026 год в четверг, 8 января.

Депутаты смогут с ним ознакомиться через три дня.