Алонсо определился с выбором игрока на финал с "Барселоной"

В воскресенье мадридский "Реал" и "Барселона" разыграют трофей Суперкубка Испании, а одной из главных интриг перед финалом остается вопрос, появится ли Килиан Мбаппе в стартовом составе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Marca, главный тренер "Реала" Хаби Алонсо принял решение оставить французского форварда в запасе. В основе с первых минут на поле выйдет Гонсало Гарсия.

Отметим, что Мбаппе пропустил полуфинальный матч против "Атлетико", в котором "сливочные" одержали победу со счетом 2:1. Нападающий прибыл в Саудовскую Аравию уже после дерби, когда стало ясно, что он успеет восстановиться к игре с "Барселоной".

Финал Суперкубка Испании начнется в 23:00 по бакинскому времени.