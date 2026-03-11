https://news.day.az/politics/1821541.html

Антониу Кошта поблагодарил Азербайджан за эвакуацию граждан ЕС из Ирана

Позвольте мне выразить искреннюю признательность за помощь, которую Азербайджан оказал гражданам европейских стран, содействуя их безопасному возвращению из Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Антониу Кошта в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.