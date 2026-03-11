https://news.day.az/politics/1821541.html Антониу Кошта поблагодарил Азербайджан за эвакуацию граждан ЕС из Ирана Позвольте мне выразить искреннюю признательность за помощь, которую Азербайджан оказал гражданам европейских стран, содействуя их безопасному возвращению из Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Антониу Кошта в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
Позвольте мне выразить искреннюю признательность за помощь, которую Азербайджан оказал гражданам европейских стран, содействуя их безопасному возвращению из Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Антониу Кошта в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
Отметив сложные условия быстро меняющейся геополитической ситуации в регионе, Кошта выразил полную солидарность Европейского Союза с народом Азербайджана.
