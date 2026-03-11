https://news.day.az/officialchronicle/1821551.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Европейского совета в расширенном составе в ходе официального обеда - ФОТО 11 марта в ходе официального обеда состоялась встреча в расширенном составе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Европейского совета в расширенном составе в ходе официального обеда - ФОТО
11 марта в ходе официального обеда состоялась встреча в расширенном составе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Европейского совета Антониу Коштой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре