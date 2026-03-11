Обсуждены реализуемые в Азербайджане мероприятия по развитию спорта

11 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимися с визитом в стране президентом Международной федерации каноэ Томасом Кониецко и президентом Европейской ассоциации каноэ Жаном Зунграна.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Кабинет министров.

Согласно информации, в ходе встречи было отмечено, что развитие спорта является одним из основных направлений государственной политики Азербайджана. Была предоставлена информация о проводимой в стране работе по развитию водных видов спорта, в частности гребли. Подчеркнута значимость меморандума о взаимопонимании, который в рамках визита будет подписан между Федерацией каноэ и гребли Азербайджана и Европейской ассоциацией каноэ.

Гости отметили, что мероприятия, реализуемые в Азербайджане в направлении развития спорта, а также созданные благоприятные условия для развития такого вида, как гребля, произвели на них большое впечатление.