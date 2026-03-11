Иран разместил десятки мин в Ормузском проливе

Иран уже разместил около десятка мин в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Агентство отмечает, что это решение может осложнить возобновление работы пролива, который является важным маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа.

Отмечается, что из-за войны, начатой США и Израилем 12 дней назад, экспорт нефти и СПГ через этот стратегический пролив вдоль побережья Ирана фактически остановился.

Эта ситуация привела к резкому росту мировых цен на энергоносители.

Один из источников сообщил, что точные места расположения большинства установленных мин известны, однако не сообщается, каким образом США намерены с ними бороться.