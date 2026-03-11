Молитва 22-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

12 марта - двадцать второй день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:31, а ифтар в 18:59.

Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать второго дня месяца:

"Allahumməftəh li fihi əbvabə fəzlik. Və ənzil əleyyə fihi bərəkatik. Və vəffiqni fihi limucibati mərzatik. Və əskinni fihi buhbuhati cənnatik. Ya mücibə də-vətil-muztərrin".

Перевод:

О Аллах! Отвори предо мною в этом месяце врата Своей милости и щедрости, ниспошли Свое благословение, окажи мне помощь в совершении того, что вызовет Твое довольство и введи меня в рай. О Внемлющий просьбам несчастных рабов!

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.