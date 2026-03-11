Определились первые финалисты юношеского чемпионата Азербайджана по борьбе

В Газахе стартовал чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе среди юношей до 15 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первый соревновательный день на ковер вышли представители вольной борьбы, которые определили финалистов сразу в шести весовых категориях.

Финальные пары выглядят следующим образом:

38 кг

Юсиф Абдуллаев - Огуз Пашаев

41 кг

Джаваншир Сулейманов - Эльман Исмайылов

44 кг

Мухаммед Керимов - Рамал Гаджиев

48 кг

Али Балогланов - Тунар Сазмани

52 кг

Эльгюн Гурбанзаде - Адам Гулиев

57 кг

Тунар Султанзаде - Йылмаз Самедов

Отметим, что борцы, занявшие места в первой тройке на чемпионате, войдут в составы соответствующих сборных Азербайджана.