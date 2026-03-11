Определились первые финалисты юношеского чемпионата Азербайджана по борьбе
В Газахе стартовал чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе среди юношей до 15 лет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первый соревновательный день на ковер вышли представители вольной борьбы, которые определили финалистов сразу в шести весовых категориях.
Финальные пары выглядят следующим образом:
38 кг
Юсиф Абдуллаев - Огуз Пашаев
41 кг
Джаваншир Сулейманов - Эльман Исмайылов
44 кг
Мухаммед Керимов - Рамал Гаджиев
48 кг
Али Балогланов - Тунар Сазмани
52 кг
Эльгюн Гурбанзаде - Адам Гулиев
57 кг
Тунар Султанзаде - Йылмаз Самедов
Отметим, что борцы, занявшие места в первой тройке на чемпионате, войдут в составы соответствующих сборных Азербайджана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре