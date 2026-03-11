Их лидеров больше нет, и мы могли бы сделать друг другу гораздо хуже.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, об этом сказал Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Прямая трансляция велась местными телеканалами.

"Мы оставляем после себя цели, которые мы могли убрать сегодня днем, а то и в течение часа. Но если бы мы их убрали, то они бы буквально никогда не смогли восстановить эту страну.

Мы нанесли им удар сильнее, чем практически любой другой стране в истории. И мы ещё не закончили", - подчеркнул Трамп.