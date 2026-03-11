https://news.day.az/society/1821557.html Трагедия в Евлахе - погиб ребенок В Евлахе произошёл несчастный случай, в результате которого погиб ребёнок. Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в районе, известном как квартал "Гарачылар". Сообщается, что ребёнок 2024 года рождения упал в канал и утонул. По факту проводится расследование правоохранительными органами.
