Европа делает ставку на Азербайджан: визит Антониу Кошты как сигнал новой главы в отношениях

Автор: Акпер Гасанов

Официальный визит президента Совета Европейского союза Антониу Кошты в Азербайджан стал событием, имеющим важное политическое и символическое значение. Примечательно, что данный визит не регионального характера. Речь идет именно о визите в Азербайджан - и уже одно это обстоятельство само по себе свидетельствует о возрастающем значении нашей страны в современной международной политике.

Невооруженным глазом видно, что в последние годы Баку последовательно укрепляет свои позиции в качестве одного из ключевых партнеров Европейского союза в сфере энергетики, транспорта и экономического сотрудничества. Сегодня эта тенденция становится все более очевидной, что наглядно подтверждают и заявления, сделанные по итогам переговоров Антониу Кошты с Президентом Ильхамом Алиевым.

Экономическая статистика лишь подтверждает реальность происходящих процессов. Президент Азербайджана подчеркнул, что уже в январе текущего года около 50 процентов внешнеторгового оборота Азербайджана приходилось на торговлю со странами Европейского союза. В прошлом году этот показатель был несколько ниже, однако уже тогда ЕС занимал первое место среди торговых партнеров нашей страны. Таким образом, Европа объективно стала главным экономическим партнером Азербайджана, и эта тенденция имеет устойчивый характер.

Важную роль в этом процессе играет энергетическое сотрудничество. После подписания в 2022 году между Азербайджаном и Европейской комиссией документа о стратегическом партнерстве в области энергетики наша страна значительно увеличила экспорт природного газа в европейские государства - как по объемам, так и по количеству стран-получателей. Сегодня азербайджанский газ получают уже десять членов Европейского союза, а общее число стран, импортирующих газ из Азербайджана, достигло шестнадцати.

По поставкам трубопроводного газа Азербайджан занимает первое место в мире по количеству стран-потребителей. Это показатель не только масштабов экспорта, но и высокого уровня доверия к Азербайджану как к надежному и ответственному энергетическому партнеру. При этом энергетический потенциал страны продолжает расти. Уже в текущем году Азербайджан планирует увеличить добычу природного газа, а через два-три года, если все будет реализовано в соответствии с намеченными планами, страна сможет дополнительно производить не менее десяти миллиардов кубометров газа сверх нынешних объемов.

Параллельно Баку активно инвестирует в развитие возобновляемых источников энергии. В стране реализуются масштабные проекты в сфере ветровой, солнечной и гидроэнергетики. Согласно долгосрочной стратегии, через пять-шесть лет Азербайджан сможет располагать от шести до восьми гигаватт возобновляемой энергии, предназначенной, в том числе для экспорта. Это открывает новые перспективы для углубления сотрудничества с Европейским союзом, который активно реализует собственную стратегию энергетического перехода.

Стоит отметить, что на фоне нестабильности на Ближнем Востоке роль Азербайджана как надежного экспортера нефти и природного газа только усиливается. Все больше государств рассматривают нашу страну в качестве партнера, способного обеспечить стабильные и предсказуемые поставки энергоресурсов. Для европейских государств этот фактор приобретает особую актуальность, поскольку в последние годы ЕС активно диверсифицирует источники энергоснабжения.

В этом контексте особое значение имеет Южный газовый коридор - масштабный инфраструктурный проект, который стал одним из ключевых инструментов укрепления энергетической безопасности Европы. Как отметил Антониу Кошта, четыре года назад Европейский совет принял стратегическое решение диверсифицировать источники поставок газа, нефти и угля. Азербайджан сыграл в этом процессе ключевую роль.

Однако стратегическое значение Азербайджана сегодня определяется не только энергетическими ресурсами. Огромную роль играет развитие транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию. Речь идет прежде всего о так называемом Среднем коридоре - масштабном транспортно-логистическом маршруте, проходящем через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ.

Развитие этого направления открывает новые стратегические возможности для международной торговли. Одним из важных элементов будущей транспортной архитектуры станет завершение проекта железной дороги Баку-Нахчыван, которая создаст устойчивый и эффективный маршрут между Европой и Азией. Действительно, в последние годы Средний коридор, известный также как Транскаспийский международный транспортный маршрут, превратился из альтернативного направления в один из ключевых путей транспортировки грузов между Востоком и Западом. Рост геополитической напряженности, изменения в глобальной логистике и стремление государств диверсифицировать транспортные маршруты сделали этот коридор особенно востребованным.

В данной ситуации особенно показательным стало начало транспортировки казахстанской нефти с месторождения Тенгиз по Транскавказской магистрали. Этот процесс выходит далеко за рамки обычной логистической операции. Впервые сырье из одного из крупнейших нефтяных месторождений мира направляется железнодорожными цистернами через территорию Азербайджана и Грузии к Черному морю, формируя новую конфигурацию энергетических и транспортных потоков Евразии.

Шаг не только усиливает значение Южного Кавказа в глобальной системе перевозок, но и наглядно демонстрирует растущую роль Среднего коридора как стратегического маршрута, соединяющего Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу. Таким образом, визит председателя Совета Европейского союза в Баку можно рассматривать как подтверждение того, что Азербайджан сегодня становится одним из ключевых геоэкономических узлов Евразии. Наша страна выступает одновременно и надежным энергетическим партнером Европы, и важнейшим транспортным мостом между двумя крупнейшими экономическими пространствами мира - Европой и Азией.

Именно поэтому развитие отношений между Азербайджаном и Европейским союзом имеет не только двустороннее значение. Речь идет о формировании новой архитектуры экономического и энергетического сотрудничества на всем евразийском пространстве. В этой системе Азербайджан занимает все более значимое место, превращаясь в один из центральных элементов современной международной логистики и энергетической безопасности.