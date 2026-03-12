Израиль нанëс серию авиаударов по столице Ливана

Израиль нанес серию авиаударов по столице Ливана - Бейруту.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее сообщалось, что ливанское движение "Хезболла" объявило о начале военной операции против Израиля.

