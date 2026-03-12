https://news.day.az/world/1821562.html Израиль нанëс серию авиаударов по столице Ливана - ВИДЕО Израиль нанес серию авиаударов по столице Ливана - Бейруту. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее сообщалось, что ливанское движение "Хезболла" объявило о начале военной операции против Израиля. Представляем вашему вниманию данные видео:
