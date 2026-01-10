https://news.day.az/world/1808459.html Мощный снежный циклон «Фрэнсис» из космоса - ВИДЕО Спутники "Роскосмоса" зафиксировали прохождение циклона "Фрэнсис", который принес в Москву снегопады и метели. Как передает Day.Az, cоответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что циклон сопровождался сильными осадками и ухудшением погодных условий в Москве и Подмосковье.
