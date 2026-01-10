Мощный снежный циклон «Фрэнсис» из космоса

Спутники "Роскосмоса" зафиксировали прохождение циклона "Фрэнсис", который принес в Москву снегопады и метели.

Как передает Day.Az, cоответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что циклон сопровождался сильными осадками и ухудшением погодных условий в Москве и Подмосковье. В публикации также представлен снимок от 7 января, на котором запечатлено приближение циклона к столичному региону.

На опубликованных кадрах видно, как масштабный снежный вихрь движется в сторону Москвы. Видеозаписи были сделаны со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М".