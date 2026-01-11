Азербайджанская шахматистка близка к попаданию в топ-3 чемпионата Европы

В Монако продолжается чемпионат Европы по шахматам по рапиду и блицу среди женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Азербайджан на турнире представляет Говхар Бейдуллаева. Во второй игровой день стартовали соревнования по рапиду, где после пяти туров наша шахматистка набрала 4,5 очка и занимает четвертое место, уступая третьей позиции лишь по дополнительным показателям. Сегодня участницам предстоит провести еще шесть туров.

Отметим, что в соревновании по блицу Говхар Бейдуллаева заняла 13-е место, набрав 8,5 очка.