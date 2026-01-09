Новые пошлины на сливочное масло

Льгота на импортную пошлину на сливочное масло в Азербайджане больше не действует. Пошлина, которая с 2017 года составляла 5%, с этого года вновь повышена до 15%. При этом исследование столичных супермаркетов показало, что серьезного роста цен на сливочное масло пока не наблюдается.

Как сообщает Day.Az, продавец, рассказавший о текущих ценах, отметил:

"Цены выросли 4-5 месяцев назад. Покупатели больше предпочитают продукцию из Новой Зеландии и местного производства. Сейчас стоимость сливочного масла колеблется от 14 до 30 манатов".

Сливочное масло является одним из основных продуктов потребительской корзины в Азербайджане. По официальным данным, ежегодная потребность страны в этом продукте составляет 38-40 тысяч тонн. Основными странами-экспортерами для Азербайджана остаются Новая Зеландия, Беларусь и Украина.

Экономист Рашад Гасанов прокомментировал возможное влияние повышения пошлины на цены:

"Расходы на человека в течение года увеличатся примерно на 10%, или в среднем на 12-20 манатов. Для семьи из четырех человек это создаст дополнительную нагрузку в размере 50-80 манатов. Отмена льготы по пошлине может привести к росту цен на сливочное масло в 2026 году на 15-17%".

Подробнее в репортаже İTV: