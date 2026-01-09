Заключенный французской тюрьмы Экс-Люин в департаменте Буш-дю-Рон на юго-западе республики напал на надзирателей и ранил нескольких из них. Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Несколько надзирателей в тюрьме Экс-Люин были ранены, в том числе по крайней мере один - серьезно, в результате нападения, произошедшего в эту пятницу", - говорится в сообщении.

Все началось с того, как заключенный пожаловался на избиения со стороны сокамерника. Нападавшего вывели и отправили в кабинет для разбирательств. В этот момент буйный мужчина напал на правоохранителей. Ему удалось ранить трех человек. После этого нарушителя задержали и вернули в камеру.

Как уточняет источник, жизни пострадавших сотрудников полиции ничего не угрожает, обошлось без серьезных травм.