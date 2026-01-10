Манана представила новую песню

Вы когда-нибудь чувствовали себя не таким, как все? Поздравляем - сегодня ваш день. Peculiar People Day - праздник индивидуальности, оригинальности и смелости быть собой. В мире, где многие стремятся соответствовать стандартам, умение оставаться своеобразным - редкое качество и настоящая внутренняя свобода. Ведь без людей, которые смотрят на жизнь под необычным углом, мир был бы куда менее ярким.

Именно в этот день заслуженная артистка Азербайджана Манана Джапаридзе представила новую песню "Dünya sənlə gözəldir" (Мир прекрасен с тобой), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Популярная певица порадовала слушателей ритмичной, светлой композицией, наполненной позитивной энергией и жизнеутверждающим настроением. Музыка к песне принадлежит певцу Эльчину Джафарову, автором слов стал Рафаэль Шабанов, а аранжировку выполнил Эльвин Иманов.

В записи композиции приняли участие гитарист Интизар Мамедзаде и саксофонист Лютфияр Алиев, чьи исполнения добавили песне особый драйв и выразительность.

К новой работе Манана сняла специальный видеоролик. В кадре заслуженная артистка не только исполняет песню, но и эффектно танцует, подчеркивая её ритм и демонстрируя яркий, свободный сценический образ.

Не случайно релиз совпал с Днем своеобразных людей, который отмечается 10 января.

Этот неформальный праздник посвящен индивидуальности, внутренней свободе и праву быть собой - именно тем ценностям, которые органично отражены в новой песне Мананы.