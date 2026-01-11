https://news.day.az/society/1808634.html В Масаллы задержаны наркоторговцы - ФОТО Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели операцию по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана по Лянкяранскому региону, в ходе мероприятия были задержаны 37-летний Балага Нуриев и 49-летний Махеррам Мамедов, ранее судимый.
В Масаллы задержаны наркоторговцы - ФОТО
Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели операцию по противодействию незаконному обороту наркотических средств.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана по Лянкяранскому региону, в ходе мероприятия были задержаны 37-летний Балага Нуриев и 49-летний Махеррам Мамедов, ранее судимый.
У задержанных было обнаружено и изъято 9 килограммов марихуаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре