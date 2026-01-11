В Масаллы задержаны наркоторговцы

Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели операцию по противодействию незаконному обороту наркотических средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана по Лянкяранскому региону, в ходе мероприятия были задержаны 37-летний Балага Нуриев и 49-летний Махеррам Мамедов, ранее судимый.

У задержанных было обнаружено и изъято 9 килограммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведется расследование.