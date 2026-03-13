Университеты могут перенести из Баку в регионы

В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы" будет отражен вопрос переноса университетов из Баку и открытия новых вузов в регионах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров за 2025 год, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что в проекте "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы", который в настоящее время находится на стадии обсуждения, предусмотрено проведение соответствующих мероприятий по этому вопросу в указанные годы.

В то же время вопрос строительства новых университетов в регионах будет рассматриваться на приоритетной основе в пределах возможностей бюджета при условии представления обоснованных предложений со стороны соответствующих заказчиков, в соответствии с требованиями "Правил подготовки, исполнения, мониторинга и оценки Государственной инвестиционной программы Азербайджанской Республики", утвержденных указом Президента Азербайджана №257 от 20 декабря 2024 года.