Названо число желающих стать адвокатами в Азербайджане

В последние годы около 7000 юристов приняли участие в экзаменационном процессе и подали заявки на получение статуса адвоката.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на торжественной церемонии присяги и награждения членов Коллегии адвокатов.
А.Багиров отметил, что Коллегия адвокатов проводит экзамены полностью прозрачно:
"Ни в одной другой стране Коллегия адвокатов не публикует отчеты. Мы стремимся устранить пробелы, присутствующие в этих статистических данных. Адвокаты должны доказать, что на государственной службе они достойно выполняют свои обязанности".
